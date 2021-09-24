В ООН покритиковали Украину за преследование неугодных СМИ

Глава Миссии ООН по правам человека Матильда Богнер заявила, что обеспокоена санкциями Украины против украинских же СМИ и украинских граждан.

Она сказала, что эти решения "не отвечают международным стандартам в области права на свободу выражения взглядов, поскольку они не были приняты независимыми органами власти и не смогли доказать пропорциональность этих ограничений".

В августе на Украине было заблокировано популярное издание "Страна". Также под санкции попал сайт "Шарий.net".

Украину раскритиковали за эту расправу над СМИ многие эксперты на Западе. Президент Freedom House указал на это Джо Байдену. Также специальное заявление сделала Платформа Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов.

При этом на Украине принята стратегия информационной безопасности, в которой говорится о дальнейшем подавлении "неправильных" СМИ. В феврале США поддержали эту политику украинских властей.

Кроме того, Богнер осудила закон о коренных народах, который исключает право получать образование на русском языке. В законе говорится только о правах тех, у кого нет своего государства: татарах, караимах и крымчаках. У русских оно есть, а значит, проводится мысль о том, что они могут уехать жить в Россию.