24 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар в селе Кадниково Сысертского района (2021) | Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

В частном доме под Сысертью произошел пожар. Погибли двое детей

Сегодня ночью в селе Кадниково Сысертского района (Свердловская область) в частном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое детей - девочка 2013 г.р. и мальчик 2015 г.р.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР Свердловской области, по факту обнаружения двух тел возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), что позволит наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии.

Пожар в селе Кадниково Сысертского района(2021)|Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

"Предварительно установлено, что в момент возгорания в доме находились две женщины и трое детей. Очаг возгорания, предварительно, находился в сенях этого деревянного дома. Во время пожара две находившиеся в доме женщины сумели самостоятельно эвакуироваться, сумев спасти также мальчика, 2019 г.р. К сожалению, ещё двух детей – девочку, 2013 г.р., и мальчика, 2015 г.р. – спасти не удалось", - рассказали в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, обе пострадавших женщины, 1996 и 1999 г.р., госпитализированы в больницу. Одна - с ожогами 25% тела, другая - с ранами и порезами, возникшими в результате самостоятельной эвакуации через окно. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Сысертская межрайонная прокуратура также организовала проверку в связи с трагедией. По предварительной информации, семья арендовала данный дом и соседи отзывались о данной семье положительно. Во время инцидента отец детей находился на работе. В это время в гости к ним пришла знакомая со своими детьми. Семья знакомой ранее состояла на профилактическом учете в органах системы профилактики. Во время пожара, женщины успели из горящего дома эвакуировать двоих детей, а двое других (ребенок хозяйки дома и ребенок их знакомой) погибли.

В прокуратуре также заявили, что дом 1965 года постройки был электрофицирован. В связи с этим рассматривается несколько версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, а также неисправность электропроводки (короткое замыкание). Площадь возгорания составила 100 кв.м.

На место происшествия выезжал и.о. Сысертского межрайонного прокурора Андрей Дорофеев. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

На месте происшествия также работает группа в составе следователей и криминалистов регионального СК России. Для фиксации следов используется современная кримтехника. Помимо этого назначен комплекс необходимых экспертиз, направленный на выяснение точной причины смерти и очага, причины возгорания. Выясняются, в том числе, причины и условия, которые привели к трагедии, в связи с чем устанавливаются и допрашиваются очевидцы. По итогам будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь.

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В частном доме под Сысертью произошел пожар. Погибли двое детей

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Теги: Сысертский район, Кадниково, частный дом, пожар, дети, смерть



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