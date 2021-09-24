Стал известен предварительный состав фракции КПРФ в новой Госдуме

В штабе экс-кандидата в депутаты Госдумы, секретаря Московского горкома КПРФ по выборам Николая Волкова посчитали и представили предварительный список депутатов, которые будут представлять коммунистов в новом созыве. Информацией в своем Telegram-канале поделился член пресс-службы МГК ЛКСМ РФ Роман Галенкин.

Депутаты Государственной Думы от КПРФ, избранные от региональных групп:

1. Анжелика Глазкова (Алтай, Тува, Алтайский край)

2. Александр Ющенко (Башкортостан)

3. Вячеслав Мархаев (Бурятия, Забайкальский край, Амурская область)

4. Анатолий Бифов (Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ставрополье)

5. Николай Арефьев (Калмыкия, Астрахань, Волгоград)

6. Борис Комоцкий (Карелия, Коми, Мурманск, Архангельск)

7. Ирина Филатова (Марий Эл, Мордовия, Чувашия)

8. Сергей Левченко (Саха, Иркутск, Магадан)

9. Артем Прокофьев (Татарстан)

10. Мария Дробот (Удмуртия, Пермский край)

11. Иван Бабич (Хакасия, Красноярск, Томск)

12. Николай Осадчий (Краснодар)

13. Алексей Корниенко (Приморье, Хабаровск, Сахалин, ЕАО)

14. Сергей Гаврилов (Белгород, Воронеж)

15. Николай Иванов (Брянск, Курск, Орел, Смоленск)

16. Роман Лябихов (Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль)

17. Олег Лебедев (Вологда, Новгород, Псковская, Тверь)

18. Ольга Алимова (Саратов, Калининград)

19. Владимир Исаков (Калуга, Рязань, Тула)

20. Анатолий Локоть – предположительно откажется, тогда Ренат Сулейманов (Кузбасс, Новосибирск)

21. Владимир Блоцкий (Киров, Нижний Новгород)

22. Михаил Берулава (Курган, Челябинск)

23. Сергей Пантелеев (Санкт-Петербург и область)

24. Георгий Камнев (Липецк, Пенза, Тамбов)

25. Николай Васильев (Московская область)

26. Константин Черемисов (Московская область)

27. Виктор Соболев (Омск, Тюмень)

28. Михаил Авдеев (Оренбург, Самара, Ульяновск

29. Нина Останина (Оренбург, Самара, Ульяновск)

30. Евгений Бессонов (Ростов-на-Дону)

31. Николай Езерский (Свердловская область, ХМАО, ЯНАО)

32. Валерий Рашкин (Москва)

33. Сергей Обухов (Москва)

34. Денис Парфенов (Москва)

Остальные регионы останутся без собственных депутатов. Их интересы будет представлять федеральный список: Геннадий Зюганов, Светлана Савицкая, Юрий Афонин, Андрей Клычков, Иван Мельников, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Вадим Кумин, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев, Алексей Куринный.

В случае, если губернатор Орловской области Андрей Клычков откажется от мандата, то его получит Роберт Кочиев (Дагестан, Ингушетия, Алания, Чечня)

Также фракцию КПРФ в парламенте будут представлять девять одномандатников;

1. Пётр Аммосов (Якутия)

2. Мария Прусакова (Алтай)

3. Михаил Щапов (Иркутск)

4. Андрей Алехин (Омск)

5. Олег Смолин (Омск)

6. Олег Михайлов (Коми)

7. Сергей Казанков (Марий Эл)

8. Леонид Калашников (Самара)

9. Михаил Матвеев (Самара)