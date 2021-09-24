Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России.

Принята законодательная инициатива, подразумевающая запрет для американцев покупку российских долговых обязательств. Гражданам США запрещено продавать или покупать эти обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Поводом для ужесточения санкций назвали якобы российское вмешательство в выборы в США, пишет Regnum.

Также под санкциями может оказаться трубопровод "Северный поток-2". Кроме того, документ допускает возможность введения санкций в отношении 35 граждан.

Ранее сообщалось, что в списке упоминается Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, журналистка Маргарита Симоньян, ведущий "России-1" Владимир Соловьев.

Также в списке значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников.

Перечисленные поправки в силу пока не вступили. Теперь свой вариант проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат США. Затем обе палаты выработают единый бюджет и проголосуют за него, после чего документ отправится на подпись президенту.