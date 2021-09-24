Палата представителей США одобрила новые санкции против России

24 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
палата представителей сша, американский флаг, сша (2020) | Фото: newsarium.org

Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Палата представителей конгресса США приняла оборонный бюджет, предусматривающий ужесточение санкций против России.

Принята законодательная инициатива, подразумевающая запрет для американцев покупку российских долговых обязательств. Гражданам США запрещено продавать или покупать эти обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Поводом для ужесточения санкций назвали якобы российское вмешательство в выборы в США, пишет Regnum.

Также под санкциями может оказаться трубопровод "Северный поток-2". Кроме того, документ допускает возможность введения санкций в отношении 35 граждан.

Ранее сообщалось, что в списке упоминается Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, журналистка Маргарита Симоньян, ведущий "России-1" Владимир Соловьев.

Также в списке значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников.

Перечисленные поправки в силу пока не вступили. Теперь свой вариант проекта оборонного бюджета должен одобрить сенат США. Затем обе палаты выработают единый бюджет и проголосуют за него, после чего документ отправится на подпись президенту.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Палата представителей США одобрила новые санкции против России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: сша, санкции, россия, палата представителей сша



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети