Озвучена фамилия коммуниста, который будет представлять Пермский край в Госдуме

Стало известно, кого отправят в Гсодуму коммунисты Пермского края, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"По итогам выборов мы смогли получить мандат в Госдуму по партийному списку: член президиума ЦК КПРФ, секретарь Центрального комитета Мария Дробот будет нашим голосом в нижней палате парламента", - написала персек крайкома коммунистов Ксения Айтакова в своём Facebook.

Напомним, ранее стало известно, кто будет представлять компартию в думе Перми и краевом заксобрании.