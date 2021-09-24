24 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Спасательные работы МЧС на горе Эльбрус (2021) | Фото: ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

В числе погибших во время бурана на горе Эльбрус жительница Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук погибла при восхождение на гору Эльбрус из-за усложнившихся погодных условий. Вместе с ней погибли еще 4 человека, оставшихся 14 сотрудникам МЧС удалось спасти. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Девушке было всего 32 года.

Напомним, что в операции по спасению также принимали участие несколько опытных горных инструкторов-гидов. По предварительным данным, группа, зарегистрированная в МЧС, уже спускалась с вершины, когда погода испортилась. Отметим, что сезон восхождений на Эльбрусе длится до начала, максимум – середины сентября, позже коммерческие восхождения обычно уже не проходят из-за риска попадания в непогоду.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения.

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В числе погибших во время бурана на горе Эльбрус жительница Екатеринбурга

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Теги: Эльбрус, Екатеринбург, смерть, буран



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