В числе погибших во время бурана на горе Эльбрус жительница Екатеринбурга

Жительница Екатеринбурга Ирина Гальчук погибла при восхождение на гору Эльбрус из-за усложнившихся погодных условий. Вместе с ней погибли еще 4 человека, оставшихся 14 сотрудникам МЧС удалось спасти. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

Девушке было всего 32 года.

Напомним, что в операции по спасению также принимали участие несколько опытных горных инструкторов-гидов. По предварительным данным, группа, зарегистрированная в МЧС, уже спускалась с вершины, когда погода испортилась. Отметим, что сезон восхождений на Эльбрусе длится до начала, максимум – середины сентября, позже коммерческие восхождения обычно уже не проходят из-за риска попадания в непогоду.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения.