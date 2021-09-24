Глава СКР взял на контроль информацию с избиением врача за осмотр его жены-мусульманки

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил главе СКР по Югре Михаилу Мокшину доложить о проверке информации об избиении врача в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета РФ.

Врача Владимира Жерноклеева избил мужчина после того, как тот осмотрел его жену-мусульманку. В настоящее время следователи обратились в органы прокуратуры для передачи материалов. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Напомним, инцидент произошел 21 сентября. В этот день после 12.00 к Владимиру Жерноклееву на осмотр пришла девушка, которой было необходимо пройти врача для дальнейшей диспансеризации. Изначально пациентка не хотела, чтобы ее осматривал мужчина, потому пострадавший посоветовал ей обратиться к руководству для назначения женщины-врача.

В итоге девушка все же согласилась на прием у Жерноклеева. Тот осмотрел часть ее живота и отпустил. Однако после этого к доктору в кабинет ворвался супруг пациентки и несколько раз ударил. В результате нападения врач получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Буйного супруга остановил медперсонал, а позже задержала полиция. При этом сам доктор отмечает, что раньше среди его пациенток также были и мусульманки, однако с подобными действиями со стороны их мужчин он никогда не сталкивался.