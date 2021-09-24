24 Сентября 2021
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Происшествия В России Москва
Акция Другой России Э.В. Лимонова у Госдумы. (2021) | Фото: пресс-служба партии Другая Россия Э.В. Лимонова

Приковавших себя наручниками к ограде Госдумы нацболов* арестовали

В Москве на сроки от 10 до 25 суток арестовали нацболов*, приковавших себя наручниками к ограде Госдумы и вывесивших баннер с надписью "Мы вас не выбирали".

По данным пресс-службы незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", Тверской районный суд накануне до вечера выносил приговоры. Так, Марию Пастушкову и Егора Фещишина арестовали на 10 суток по ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции); Тимофея Филина арестовали на 14 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство); Ивана Рыбина и Сергея Семенова арестовали на 25 суток по ч.8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации).

Нацболы утверждают, что "протоколы были составлены с нарушениями, а также за одно административное дело активистам вменили разные статьи, что является прямым нарушением административного законодательства".

Акция Другой России Э.В. Лимонова у Госдумы.(2021)|Фото: пресс-служба партии Другая Россия Э.В. Лимонова

*НБП – Национал-большевистская партия, экстремистская организация, запрещена в России

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Приковавших себя наручниками к ограде Госдумы нацболов* арестовали

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Теги: нацболы, другая россия э.в. лимонова, акция, госдума, выборы в госдуму



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