Приковавших себя наручниками к ограде Госдумы нацболов* арестовали

В Москве на сроки от 10 до 25 суток арестовали нацболов*, приковавших себя наручниками к ограде Госдумы и вывесивших баннер с надписью "Мы вас не выбирали".

По данным пресс-службы незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова", Тверской районный суд накануне до вечера выносил приговоры. Так, Марию Пастушкову и Егора Фещишина арестовали на 10 суток по ст.19.3 КоАП РФ (Неповиновение сотрудникам полиции); Тимофея Филина арестовали на 14 суток по ч. 2 ст. 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство); Ивана Рыбина и Сергея Семенова арестовали на 25 суток по ч.8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение порядка проведения собрания, митинга, демонстрации).

Нацболы утверждают, что "протоколы были составлены с нарушениями, а также за одно административное дело активистам вменили разные статьи, что является прямым нарушением административного законодательства".

*НБП – Национал-большевистская партия, экстремистская организация, запрещена в России