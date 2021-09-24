24 Сентября 2021
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Экономика В России
Совет ТПП, Константин Бабкин, Дмитрий Курочкин (2019) | Фото: Накануне.RU

"Демография и технологическое рабство". Основатель Zenden - о главных угрозах нацбезопасности

27 сентября 2021 года Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России проведет заседание на тему "Новая стратегия национальной безопасности РФ и ее реализация в области промышленной политики".
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Еще в феврале 2021 года Совет безопасности РФ по поручению главы государства подготовил новую редакцию Стратегии национальной безопасности страны. Владимир Путин подписал документ в июле. В нем немало внимания уделено экономическим угрозам, в том числе, сырьевой зависимости и зависимости РФ от импорта технологий. Также в ней впервые высшим приоритетом государства названо сбережение народа России.

Основатель сети обувных магазинов Zenden Андрей Павлов тоже считает главными угрозами нацбезопасности страны проблемы демографии, огромное засилье мигрантов и наше "технологическое рабство".

"Мигранты не просто дешевая рабочая сила. Они под себя подминают целые теневые сектора экономики. Сейчас на рынке одежды и обуви десятки тысяч магазинов торгуют контрабандой, контрафактом. Это этнические преступные группировки. Вплоть до потоков обуви и одежды, которая шьется из нефти, забираемой и воруемой ИГИЛ (организация запрещена в РФ, - прим.) в Сирии, сирийскими беженцами в Турции. Все это потоком приезжает к нам в Россию. Что наши производители могут этому противопоставить? Ничего не могут противопоставить таким товарам. Мы видим, как прекрасно развивается Китай. Мы видим, как Турция развивается. И мы видим, как падает наше производство из года в год", - говорит он.

Андрей Павлов также выступит 27 сентября 2021 года на заседании Совета ТПП РФ, онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на сайте МЭФ.

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"Демография и технологическое рабство". Основатель Zenden - о главных угрозах нацбезопасности

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Теги: стратегия национальной безопасности, Андрей Павлов



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