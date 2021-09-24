24 Сентября 2021
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
Спасение туристов на Эльбрусе (2021) | Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России

"Минус 20, видимость – один метр": подробности о трагедии с туристами на Эльбрусе

Стали известны подробности о трагической экспедиции по восхождению на Эльбрус, во время которой минувшей ночью погибли пять человек, еще несколько получили сильнейшие обморожения и переломы.
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"В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, пять человек погибло, - сообщил глава ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской республике Михаил Надежин. - Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более одного метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники".

Спасение туристов на Эльбрусе(2021)|Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России

Также в операции принимали участие несколько опытных горных инструкторов – гидов.

По предварительным данным, группа, зарегистрированная в МЧС, уже спускалась с вершины, когда погода испортилась. Отметим, что сезон восхождений на Эльбрусе длится до начала, максимум – середины сентября, позже коммерческие восхождения обычно уже не проходят из-за риска попадания в непогоду.

Следственное управление СКР по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по факту гибели участников восхождения.

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"Минус 20, видимость – один метр": подробности о трагедии с туристами на Эльбрусе

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Теги: эльбрус, туристы, восхождение, спасательная операция, мчс



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Развитие сюжета:

Ранее 24.09.2021 08:58 Мск Тюменец оказался в числе погибших во время восхождения на Эльбрус

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Ранее 24.09.2021 05:28 Мск На Эльбрусе завершилась спасательная операция, погибли пять альпинистов


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