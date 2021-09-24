24 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
(2005) | Фото: Накануне.ru

В Челябинской области более 90% домов подключили к теплу

В Челябинской области к теплу подключили 94% жилого фонда и 95% учреждений социальной сферы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минстроя региона.

В работу запущены 92% котельных.

Напомним, полностью обеспечены теплом, по данным глав муниципалитетов, Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотивный, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Пластовский районы. Близки к 100% подключению Златоуст, Кыштым, Миасс, Ашинский, Брединский, Катав-Ивановский, Кизильский и Саткинский районы.

Из-за срыва сроков строительства новой котельной в Юрюзани возбуждено уголовное дело. Подрядчик срывает сроки сдачи объекта и ставит под угрозу начало отопительного сезона в муниципалитете. Объект строится в муниципалитете за счет средств областного бюджета. Алексей Текслер уже взял ситуацию под личный контроль.

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В Челябинской области более 90% домов подключили к теплу

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Теги: отопление, тепло, отопительный сезон,



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