24 Сентября 2021
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Происшествия В России Москва
пожарные машины (2010) | Фото:kurganobl.ru

Из-за пожара в общежитии Военного университета в Москве частично обрушилась кровли

Пожар произошел в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве.

Огонь распространился по третьему этажу и чердаку здания, в результате чего частично обрушилась кровля. Уровень сложности пожара был повышен до третьего из пяти, пишет Regnum.

Отмечается, что работать пожарным мешало плотное задымление. Движение в районе общежития было затруднено.

Как сообщили в МЧС, в 05:54 мск возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила около тысячи кв. метров.

Из здания эвакуировали более ста человек. Пострадавших нет.

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Из-за пожара в общежитии Военного университета в Москве частично обрушилась кровли

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Теги: пожар, военный университет, москва



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