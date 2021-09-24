Из-за пожара в общежитии Военного университета в Москве частично обрушилась кровли
Пожар произошел в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве.
Огонь распространился по третьему этажу и чердаку здания, в результате чего частично обрушилась кровля. Уровень сложности пожара был повышен до третьего из пяти, пишет Regnum.
Отмечается, что работать пожарным мешало плотное задымление. Движение в районе общежития было затруднено.
Как сообщили в МЧС, в 05:54 мск возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила около тысячи кв. метров.
Из здания эвакуировали более ста человек. Пострадавших нет.