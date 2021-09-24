Из-за пожара в общежитии Военного университета в Москве частично обрушилась кровли

Пожар произошел в общежитии Военного университета на Комсомольском проспекте в Москве.

Огонь распространился по третьему этажу и чердаку здания, в результате чего частично обрушилась кровля. Уровень сложности пожара был повышен до третьего из пяти, пишет Regnum.

Отмечается, что работать пожарным мешало плотное задымление. Движение в районе общежития было затруднено.

Как сообщили в МЧС, в 05:54 мск возгорание было ликвидировано. Общая площадь пожара составила около тысячи кв. метров.

Из здания эвакуировали более ста человек. Пострадавших нет.