На задержанных за народный сход активистов КПРФ составили протоколы

Активистов, задержанных вчера после устроенной в понедельник акции на Пушкинской площади, отпустили из полиции. Их продержали там несколько часов и отказывались пускать адвокатов. Также сначала прошли облавы по домам. Для задержаний, по всей видимости, использовались камеры видеофиксации. На активистов составили протоколы по ст. 20.2 КоАП.