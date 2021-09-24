На Эльбрусе завершилась спасательная операция, погибли пять альпинистов

Число альпинистов, погибших в результате восхождения на Эльбрус в Кабардино-Балкарии, увеличилось до пяти человек.

14 человек спасены и переданы медикам на поляне Азау. Как сообщил Начальник ГУ МЧС по республике Михаил Надёжин, люди получили сильные обморожения, у некоторых переломы. Региональный следственный комитет по данному факту ведет проверку, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, альпинисты в составе 23 человек предприняли попытку взойти на гору. Вечером 23 сентября 19 человек на высоте 5,4 км попросили помощи спасателей, так как ухудшились погодные условия.