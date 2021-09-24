24 Сентября 2021
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Самолёт А320 Airbus авиакомпании Аэрофлот (2020) | Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" заявил об использовании "зеленого" топлива

Авиакомпания "Аэрофлот" и "Газпром нефть" заявили о совместном развитии производства устойчивого авиационного топлива (SAF).

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, его применение позволяет снизить выбросы углекислого газа до 80% по сравнению с обычным авиационным топливом. Подобное соглашение о производстве и применении SAF - первое в истории России.

Исследования будут вестись в технологическом центре промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге. Как сообщил глава авиакомпании Михаил Полубояринов, за последние 10 лет обновление флота и эксплуатация современных лайнеров позволили снизить карбоновый след на 30%.

Как сообщалось, с 2027 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) собирается взимать плату за выбросы CO.

Напомним, "Аэрофлот" отстранил от работы нескольких пилотов из-за отказа делать прививку от коронавируса.

Непривитые работники других департаментов "Аэрофлота" продолжают трудовую деятельность, "что является дискриминацией".

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"Аэрофлот" заявил об использовании "зеленого" топлива

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Теги: Аэрофлот, топливо, экология



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