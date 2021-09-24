Зампреда правления НОВАТЭКа арестовали в США

Заместитель председателя правления компании НОВАТЭК Марк Энтони Джитвэй арестовали в американской Флориде по обвинению в неуплате налогов на $93 млн.

Как сообщил Минюст США, бизнесмен также не предоставил сведения об офшорных активах и скрывал информацию о своих доходах. Теперь зампреду грозит как минимум 20 лет лишения свободы.

Чтобы не декларировать эти средства, бизнесмен указал в качестве бенефициара активов свою жену, гражданку России.

Марк Джитвэй в августе 2007 года был избран членом правления НОВАТЭКа, с июля 2010-го — замредседателя правления компании. В 2019 году он получил российское гражданство, сообщает ТАСС.