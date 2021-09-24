Глава Вологодской области раскритиковал нежелание россиян вакцинироваться

Власти Вологодской области не исключили введение обязательной вакцинации от COVID-19.

Речь идет об отдельных гражданах. Такое решение может быть принято, если начавшаяся четвертая волна заболеваемости будет стремительно развиваться, и потребуются более решительные меры по достижению коллективного иммунитета.

Об этом сообщил глава региона Олег Кувшинников. Он напомнил, что в настоящее время больше 50 российских регионов пошли по пути обязательной вакцинации. Губернатор также поразился отказом многих россиян от прививки.

"Вся Европа, Америка, Канада, азиатские страны давно все привили от 80% до 95% населения, а там нет такой высокой смертности, как в Российской Федерации. Мы по доле вакцинированного населения занимаем 86-е место среди 180 стран мира", — отметил Кувшинников, передает ТАСС.