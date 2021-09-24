24 Сентября 2021
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Политика Крым
Задержание вице-премьера Крыма Евгения Кабанова в самолете (2021) | Фото: t.me/forpost_sev

Задержан крымский вице-премьер Кабанов

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов задержан.

Он был уволен 23 сентября. Также задержан бывший министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов, сообщает РИА "Новости".

Задержания связаны с разбирательством по делу о мошенничестве, сообщает "Интерфакс". На рабочих местах экс-чиновников прошли следственные действия.

Ранее на Кабанова после инцидента на борту самолета наложен административный штраф. Напомним, чиновник отказывался надевать маску во время полета в бизнес-классе и обматерил бортпроводника.

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Задержан крымский вице-премьер Кабанов

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Теги: Крым, уголовное дело, Евгений Кабанов



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