Задержан крымский вице-премьер Кабанов
Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов задержан.
Он был уволен 23 сентября. Также задержан бывший министр строительства и архитектуры республики Михаил Храмов, сообщает РИА "Новости".
Задержания связаны с разбирательством по делу о мошенничестве, сообщает "Интерфакс". На рабочих местах экс-чиновников прошли следственные действия.
Ранее на Кабанова после инцидента на борту самолета наложен административный штраф. Напомним, чиновник отказывался надевать маску во время полета в бизнес-классе и обматерил бортпроводника.