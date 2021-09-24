24 Сентября 2021
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Политика В России
навальный live, скрин (2021) | Фото: youtube.com/channel/UCgxTPTFbIbCWfTR9I2-5SeQ

Навальный раскритиковал технологические компании за блокировки его контента

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что технологические компании незаконно удалили во время прошедших выборов информацию о его проекте «Умное голосование», «покорно» выполняя требования властей.

Руководителей компаний он назвал "лжецами и лицемерами". Навальный отдельно упомянул основателя Telegram Павла Дурова. Крупные технологические компании согласились с позицией объявить преступным «само намерение организовать избирателей, чтобы потеснить партию власти».

Как сообщили Bloomberg и The New York Times со ссылкой на свои источники, Apple и Google удалили приложение "Навальный" после угроз уголовного преследования их сотрудников в России.

Ранее Роскомнадзор обратился к Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять пользователям пути обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование" и мобильного приложения сторонников блогера-оппозиционера Алексея Новального.

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Навальный раскритиковал технологические компании за блокировки его контента

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Теги: Навальный, Telegram, блокировка



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Ранее 18.09.2021 09:19 Мск Бот "Умного голосования" заблокирован в Telegram


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