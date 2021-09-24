24 Сентября 2021
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Происшествия Южный ФО
реанимация, скорая (2015) | Фото: Служба спасения &quot;Сова&quot;

ДТП в Ростовской области: трое погибших

Три человека погибли в автоаварии на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области.

Как сообщили Накануне.RU в отделе пропаганды УГИБДД региона, ДТП случилось на 1 026 км автодороги в Аксайском районе. Там водитель "Мерседес Вито" выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем "Лада Ларгус", после чего с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2111.

В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля "Лада Ларгус" скончались на месте ДТП.

Ранее четыре человека стали жертвами автоаварии с грузовиками в Тульской области.

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ДТП в Ростовской области: трое погибших

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Теги: ДТП, авария



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