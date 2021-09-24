Группа альпинистов терпит бедствие на Эльбрусе, есть погибшие

На Эльбрусе терпит бедствие группа альпинистов.

По данным МЧС, в группу альпинистов входят 19 человек, они находятся на высоте 5 400 м. По словам спасателей, сопровождавший альпинистов на Эльбрусе гид бросил группу. Известно о трех погибших.

Люди запросили помощь после ухудшения погоды на горе: в настоящее время скорость ветра там достигает 40 м/с, температура - минус 20 градусов, видимость - не более 1 м, сообщает ТАСС.

В конце августа группа туристов из Украины попала под лавину на горе Казбек в Северной Осетии.