В Югре "Единая Россия" получила парламентское большинство

В Югре выборы проходили сразу по восьми уровням – Госдума, Тюменская областная дума, Дума округа, думы ряда крупнейших и сложнейших муниципалитетов. "Единая Россия" в регионе набрала 42% голосов избирателей по партийным спискам при явке в 46%. Показатели приблизились к диапазону общероссийского уровня, где партия показала 47% поддержки избирателей.

Полученный результат позволяет сформировать большинство в Думе ХМАО — "единороссы" возьмут 29 мандатов из 38 (в 2016 году было 26), КПРФ – 4, ЛДПР — 3, СРЗП – 1, "Партия пенсионеров" — 1. Эксперты считают, что складывающаяся конфигурация обеспечивает полную управляемость регионом еще на ближайшие пять лет.

Что касается Госдумы, то, помимо прохождения одномандатников Павла Завального и Вадима Шувалова, набранный партией результат по списку также обеспечивает в нижней палате парламента еще одно депутатское кресло по партийному списку. На него претендуют Ольга Ануфриева и Василий Филипенко. Однако последний победил еще и на выборах в окружную думу, куда избирался в составе тройки лидеров регионального списка. Если Филипенко-младший решит остаться работать в Югре, то мандат перейдет Ануфриевой.

По мнению директора юридического института Югорского государственного университета, эксперта ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Станислава Розенко, такой результат стал итогом выбранной стратегии "ЕР", которая включала проведение праймериз и привлечение ярких фигур, имеющих доверие у населения округа.

"Все-таки было обновление кадрового состава, а среди ярких фигур — представители врачей, которые и были ранее в Думе, и сейчас войдут. Дальше задействовали верную тактику по однамандатным округам, там, где есть потребность именно в ярком личностном подходе, требуется человек, который известен территории, который умеет разговаривать с народом, они в этой части выиграли", — считает эксперт.

Была произведена мобилизация лояльно настроенных избирателей, проводилась агитация югорчан из числа неопределившихся. Для обеспечения явки была запущена беспроигрышная викторина. Динамика ситуации по одномандатным округам в Думу ХМАО и Тюменскую областную думу отслеживалась в режиме реального времени с помощью технологии "светофор".

Эксперты отмечают большую работу политической команды губернатора Натальи Комаровой, которая сумела обеспечить для "Единой России" победу.

"В Югре за счет того, что явка на выборах 2021 года выросла, по сравнению с 2016 годом, проголосовало больше людей за тот объединяющий образ, которым представлялась "Единая Россия" перед избирателями, и это говорит о том, что в Югре зафиксирован рост доверия со стороны жителей региона к системе власти автономного округа", — сказал в беседе с Накануне.RU президент фонда "Региональная политика" Павел Манченко.

Но несмотря на это, некоторые территории "ЕР" брала с боем в конкурентной борьбе, например, в Нефтеюганске. Что касается оппозиционных партий, то ЛДПР, которая традиционно занимала второе место, понесла урон и опустилась на третье, хотя в Ханты-Мансийске один представитель этой партии все же пробился в городскую думу, но в целом кризис партии налицо.

"ЛДПР позиционирует себя, как в Тюмени, и проецирует свою деятельность на ХМАО, на Ямал, а здесь такой подход не совсем корректный, ну и соответственно, когда весной [представителями ЛДПР] было высказано предложение об объединении трех субъектов в один — это тоже поддержки не получило, это проигрышный тезис для ЛДПР в Югре", — прокомментировал Розенко.

КПРФ делала ставку на раскачивание негативной повестки, надеясь конвертировать все протестные голоса в свою пользу. В том числе расчет делался и на "Умное голосование". Дало ли это ожидаемый эффект — вопрос спорный, КПРФ по итогам выборов укрепила свои позиции, но произошло это скорее за счет избирателей, которые ранее верили в ЛДПР. СРЗП проводила свою кампанию без резких и агрессивных инцидентов, обеспечив один мандат в окружном парламенте.

"Партия пенсионеров" получила один мандат в Думе ХМАО и, по мнению эксперта Станислава Розенко, это значит, что где-то они сыграли очень хорошо на целевую аудиторию, вполне может быть, это связано с пенсионной "реформой". "Но здесь у них был сильный соперник, протестный электорат собирает прежде всего КПРФ", — отметил Розенко.

Павел Манченко обращает внимание, что количество депутатских кресел, которые занимают теперь в парламенте Югры оппозиционные партии, снизилось, и это уменьшит их возможности для отстаивания собственной политической позиции. При этом "Единая Россия", получив 29 мандатов из 38, позиции усилила, фактически получив такое же "парламентское большинство", как и их федеральные коллеги в Государственной думе.

Наконец, стоит вернуться к теме многоуровневости кампании. Такое количество кампаний является просто беспрецедентным в масштабах страны, и в других регионах таких "наслоений" не наблюдается. И в этих условиях, как уже отмечал президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко, команда губернатора Комаровой сумела обеспечить для "Единой России" победу на всех направлениях, начиная с Госдумы, заканчивая городскими собраниями.

И, тем не менее, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов предлагает задуматься о более рациональном распределении сроков проведения выборов в России, чтобы большое количество разноуровневых выборов больше не выпадало на один год.