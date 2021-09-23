23 Сентября 2021
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Политика В России
Государственная дума, Госдума, депутаты (2020) | Фото: duma.gov.ru

Первое заседание Госдумы нового созыва запланировано на 12 октября

Проведение первого пленарного заседания восьмого созыва Госдумы РФ запланировано на 12 октября. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии "Единой России".

До этого секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что на заседании высшего и генерального советов партии, которое также может пройти 5 октября, партия предложит кандидатуры в руководящие органы Госдумы.

"Мы проведем совместное заседание бюро высшего совета и генерального совета, на котором примем решение и предложим кандидатуры спикера, первых зампредов, вице-спикеров, председателей комитетов, руководителя и по структуре фракции. После совместного заседания высшего и генерального советов партии пройдёт организационное заседание фракции, на партийной площадке. И еще одно заседание фракции пройдет традиционно накануне пленарного заседания Госдумы", - рассказал он на встрече руководства партии с членами рабочей группы Госдумы.

Напомним, что вчера члены московской ячейки незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" провели акцию у стен Государственной думы России. Они вывесили на заборе Думы баннер с надписью "Мы вас не выбирали" и распространяли листовки со своей оценкой состоявшихся парламентских выборов: "А Государственной Думе осеннего созыва 2021 года мы скажем следующее: Вы не представляете граждан России. Мы вас не выбирали!". Также они жгли файеры и приковали себя наручниками к ограде здания.

Пятерых участников акции задержала полиция, их отвезли в ОВД по Тверскому району столицы, сообщили в пресс-службе движения.

*Национал-большевистская партия, нацболы – запрещенная в РФ организация.

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Первое заседание Госдумы нового созыва запланировано на 12 октября

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Теги: Госдума, заседание



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