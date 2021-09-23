23 Сентября 2021
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Общество Курганская область
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В ТЦ Курганской области стартовала вакцинация от гриппа и COVID-19

Власти Курганской области запустили вакцинацию в местных Торговых централ. Об этом в ходе прямого эфира заявила заместитель губернатора региона по социальной политике Лариса Кокорина.

По ее словам, жители региона смогут привиться в ТЦ как от гриппа, так и от коронавирусной инфекции, поскольку, по мнению областных властей, такой способ вакцинации, удобен для граждан.

Напомним, что вакцинация в торговых центрах уже давно стартовала и в Свердловской области, показав свою эффективность. Чтобы поставить прививку граждан достаточно иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Перед самой прививкой пациента осматривают и сообщают о противопоказаниях.

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В ТЦ Курганской области стартовала вакцинация от гриппа и COVID-19

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Теги: коронавирус, COVID-19, ТЦ, вакцинация



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