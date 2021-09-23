По факту смерти главы пермского СКР началась проверка

Центральный аппарат СК РФ проводит процессуальную проверку по факту смерти главы пермского управления СКР Сергея. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой представителя СКР Светлану Петренко.

Напомним, что сегодня в обеденное время Сергея Сарапульцева нашли мертвым в собственной квартире. Предположительно, он мог покончить с собой. Буквально накануне Пермский край посетил глава СКР Александр Бастрыкин, который приехал в регион в связи со стрельбой в вузе. Глава СКР заслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

Утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 43 пострадали. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.