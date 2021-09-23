В Нижневартовске мужчина избил врача за осмотр его жены-мусульманки

В одной из больниц Нижневартовска на врача-дерматолога напал супруг пациентки-мусульманки, после того как специалист осмотрел пришедшую к нему на прием девушку, сообщает Baza.

Инцидент произошел 21 сентября. В этот день после 12.00 к Владимиру Жерноклееву на осмотр пришла девушка, которой было необходимо пройти врача для дальнейшей диспансеризации. Изначально пациентка не хотела, чтобы ее осматривал мужчина, потому пострадавший посоветовал ей обратиться к руководству для назначения женщины-врача.

По итогу девушка все же согласилась на прием у Жернаклеева. Тот осмотрел часть ее живота и отпустил. Однако после этого к доктору в кабинет ворвался супруг пациентки и несколько раз ударил. В результате нападения врач получил сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму.

Буйного супруга остановил медперсонал, а позже задержала полиция. При этом сам доктор отмечает, что раньше среди его пациенток также были и мусульманки, однако с подобными действиями со стороны их мужчин он никогда не встречал.