В "Талибане"* рассказали, когда назначат новых послов от Афганистана

Представитель "Талибана" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что только после официального признания странами новых властей Афганистана, страна назначит и направит своих послов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахида.

"После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет", - сказал Муджахид. Так он ответил на вопрос, когда планируется назначение новых послов Афганистана в Пакистан и Китай.

Он также отметил, что если Москва признает новое правительство в Афганистане, в Россию направят нового посла. "Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - заявил Муджахид.