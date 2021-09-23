23 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
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Полиция задержала екатеринбуржца, гулявшего по городу в бронежилете и с автоматом

Сегодня вечером в Екатеринбурге местные жители заметили молодого человека, гулявшего по пер. Волчанский в бронежилете и с автоматов руках. Обеспокоенные граждане обратились в полицию.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых, по горячим следам сыщики установили личность парня, которым оказался местный житель 2001 г.р. Александр, проживающий в одном из домов в пер. Волчанский в двухкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома.

"Сотрудники полиции из ОП №6 УМВД по Екатеринбургу во главе с их руководителем с Иваном Исайкиным по сообщению местных жителей оперативно прибыли в микрорайон, где был замечен подозрительный молодой человек, и все вокруг тщательно проверили. Парень пояснил полицейским, что просто гулял, ничем криминальным не занимался", — рассказал Горелых.

Он также сообщил, что оружием в руках молодого человека оказался автомат для игры в страйкбол. Сейчас парня доставляют для опроса в дежурную часть, где будут установлены более подробные обстоятельства произошедшего.

"Кроме того, по месту его жительства выехала следственно-оперативная группа ОВД, которая прямо сейчас проведет осмотр его квартиры. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное решение. "Ствол" изъят", — добавил Горелых.

Напомним, что сегодня утром около 11.00 на входе в многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета охрана задержала парня со страйкбольным оружием в чехле. Позже студент объяснил, что заранее договорился с однокурсником по поводу ремонта оружия.

За три дня до этого - утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.

Еще раньше, в конце июля в Екатеринбурге горожане заметили подозрительного парня в капюшоне, гулявшего по микрорайону Мичуринский с оружием, по виду похожим на автомат Калашникова. Его видели сидящим на скамейке, держащим АК и пьющим что-то из бутылки. Незнакомец некоторое время прицеливался, а потом зашел в дом. Вскоре его задержали сотрудники полиции, прибывшие по вызову обеспокоенных жителей. Там-то и выяснилось, что автомат на самом деле не боевой, а предназначен для игры в страйкбол.

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Полиция задержала екатеринбуржца, гулявшего по городу в бронежилете и с автоматом

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