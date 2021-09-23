23 Сентября 2021
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Экономика Свердловская область
знак за успехи в труде, увз (2021) | Фото: пресс-служба ОСК

Знак "За успехи в труде" Сергей Чемезов вручил гендиректору УВЗ Александру Потапову

Генеральному директору АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александру Потапову вручили высокую государственную награду – почетный знак «За успехи в труде», передает корреспондент Накануне.RU. Торжественное вручение прошло на расширенном заседании Бюро СоюзМаш.

Расширенное заседание состоялось под председательством руководителя Союза машиностроителей России, главы Госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова с участием президента Лиги содействия оборонным предприятиям Владимира Гутенева.

Основной темой обсуждения на расширенном заседании Бюро СоюзМаш и Лиги стал набирающий обороты процесс диверсификации в отраслях отечественного оборонно-промышленного комплекса, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралвагонзавода".

александр потапов, сергей чемезов, увз(2021)|Фото: пресс-служба ОСК

Сергей Чемезов проинформировал присутствующих о текущей работе организации, поблагодарил за плодотворную работу по подготовке и проведению заседаний профильных экспертных советов, высоко оценил деятельность СоюзМаш и Лиги в рамках деловой программы «МАКС-2021» и форума «Армия-2021».

Затем состоялась торжественная церемония награждения, в ходе которой государственные и ведомственные награды были вручены членам Бюро и сотрудникам аппарата организации.

знак за успехи в труде, увз(2021)|Фото: пресс-служба ОСК

Научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» был передан почетный знак «За успехи в труде», коллектив которой был награжден Указом Президента России, а также, грамота Российской Федерации. Передавая награду Александру Потапову, генеральному директору концерна УВЗ, Сергей Чемезов отметил, что это первое награждение знаком с момента его учреждения, Указ о котором Президент РФ Владимир Путин подписал в августе 2021 года.

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Знак "За успехи в труде" Сергей Чемезов вручил гендиректору УВЗ Александру Потапову

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Теги: уралвагонзавод, сергей чемезов, александр потапов, знак за успехи в труде, союзмаш



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