Начальник пермского СКР найден мертвым после приезда Бастрыкина

Начальник СУ СКР по Пермскому краю полковник юстиции Сергей Сарапульцев найден мертвым, об этом Накануне.RU сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Предположительно, Сарапульцев мог покончить с собой, и случилось это в обеденное время.

Отметим, что буквально накануне Пермский край посещал глава СКР Александр Бастрыкин, в регион он приехал в связи со стрельбой в вузе. Глава СКР заслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. Более того, после совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 43 пострадали. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.