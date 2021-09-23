23 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Школьная еда в школе-интернате №3, п. Полуночное (2021) | Фото: Анна Воронкова

Московский учитель борется за еду для детей-манси из школы на Урале

В школе-интернате №3 в п. Полуночное (Ивдельский г.о. Свердловская область) разразился скандал из-за якобы голодающих учеников-манси. Как рассказывает в своих социальных сетях московская учительница, прибывшая на Урал, Анна Воронкова, детей кормят едой, к которой они не привыкли, а потому вся пища идет в помойку или собакам.

Преподаватель из столицы прибыла в поселок по направлению от Института языкознания Российской академии наук, чтобы заниматься творческой работой по сохранению и развитию языка манси. Однако ей пришлось столкнуться далеко не с профессиональными трудностями.

"Я обратилась, по просьбе родителей, к директору: можно нам чуть больше белого хлеба вместо черного? - Директор: - Написано 30г, черного и 30гр белого - будет 30г. - А как же национальные особенности школьного меню? Мусульманам же не дают свинину. Дети манси тоже много чего просто не едят. - Ольге Николаевне все равно. Сегодня была проверка. Отвратный молочный суп с вермишелью. Детей прессанули так, что они съели все и сказали, что вкусно. А кто сказал, что нет - ему взрослые тети сказали, что он врет. Это 8 маленьких партизан, которые с 1 сентября защищают себя от невкусной, некачественной и непривычной пищи. Их мамы далеко, они работают в лесу и ждут октября, чтоб приехать. Я с ними на связи", - рассказывает Воронкова.

По ее словам, у детей болят животы. "Три дня наблюдения доказали, что дети просто не могут есть то, что им дают, а из-за невозможности свободно передвигаться, дети не могут сходить в магазин и в итоге остаются голодными", - считает педагог. Преподаватель опубликовала открытку-портрет, которую нарисовали ее ученики. На ней на мансийском написано "Я хочу есть".

Открытка от учеников в школе-интернате №3, п. Полуночное(2021)|Фото: Анна Воронкова

Вчера комиссия из администрации Ивделя отчиталась перед губернатором Свердловской области, что все хорошо, хотя на меню, по словам учительницы, нет подписи директора и медсестры. Воронкова утверждает, что перед административной проверкой питания в интернате директор провела разборки в учреждении и "избавилась от лишних свидетелей".

Теперь преподавателю идут угрозы в "личку" от анонима.

"Это нормально? Скажите, на одной чаше весов отчеты ивдельских чиновников, что детям все нравится и мамы не жалуются. На другой - заявление мам губернатору с просьбой принять меры по корректировке меню и эта открытка. Мы просим 2 вещи: мансийскую еду (мясо и белый хлеб) и мансийскую маму-повара. Наташу Анямову или Лизу. Больше ничего!! П.Полуночное, школа #3. Где проживают 8 детей манси, больше никто!" - говорит Воронкова.

Школьная еда в школе-интернате №3, п. Полуночное(2021)|Фото: Анна ВоронковаШкольная еда в школе-интернате №3, п. Полуночное(2021)|Фото: Анна Воронкова

Вчера она также опубликовала новость о "маленькой победе". На просьбы о помощи от матерей манси, которые работают в лесу, откликнулся управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Евгений Преин, который приехал обсудить сразу несколько моментов: корректировку меню под национальные потребности манси, способ найти сертифицированных поставщиков лосятины и оленины, а также увеличить количество белого хлеба для детей.

Отходы школьной еды в школе-интернате №3, п. Полуночное(2021)|Фото: Анна ВоронковаОтходы школьной еды в школе-интернате №3, п. Полуночное(2021)|Фото: Анна Воронкова

"Михель согласился на 2 куска по 30г как одолжение. Но мансийская мама сказала, что этого мало. Что дети будут стесняться просить больше хлеба. Дома хлеб просто лежит, а они сами режут. Почему-то было возмущение директора...не знаю, что в этом хлебе. Подняли вопрос о поваре-манси. Возможно, но придется бороться. И нужна корочка - это легко. Директор школы сказала, что питание манси лишь частично из госбюджета, поэтому... что на них выделяют деньги частные компании, типа того. Так тем более!! Директор сказала, что закупили тетради и ручки для детей, всем раздали, и дети(!) расписались! Смелая Лиза возразила: что покупали все сами. Лекарства тоже родители сами покупают, мыло, туалетную бумагу в школу... А вчера, когда администрация Ивделя приезжала - все вдруг появилось", - рассказала об итогах встречи преподаватель.

Несмотря на боевой дух, уже сегодня Воронкову увезли в полицию. Как оказалось, начальник управления образования администрации Ивдельского г.о. написала на нее заявление, в котором обвинила учителя в том, что она специально настраивает детей-манси против питания в столовой и воспитателей. Сейчас же, по словам Воронковой, в полиции хотят организовать допрос детей по питанию без присутствия матерей.

"Я прожила в школе №3 п.Полуночное неделю в ожидании оформления документов и занятий с детьми - помощь по учебе - языки, и творческая работа по сохранению и развитию мансийского языка. Я ела в той же столовой. Я три дня смотрела, как дети не едят столовскую пищу, и перестала есть ее сама. У меня есть деньги и свобода сходить в магазин, а у них не всегда. Особенно свобода. То, что детям манси готовят в столовой, я не знаю, для кого. Для чьих-то собак? Дети это не едят. Никто из воспитателей не владеет даже азами мансийского, а работают они только с манси - следят за их безопасностью и "помогают" делать уроки. Мы не просто так это все говорим. Есть заявление губернатору. Мы на связи. Нам нужна огласка. Что о проблеме знают за пределами Ивделя", - заключила Воронкова.

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Московский учитель борется за еду для детей-манси из школы на Урале

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Теги: школа, манси, ученики, голод, еда



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