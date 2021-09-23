Московский учитель борется за еду для детей-манси из школы на Урале

В школе-интернате №3 в п. Полуночное (Ивдельский г.о. Свердловская область) разразился скандал из-за якобы голодающих учеников-манси. Как рассказывает в своих социальных сетях московская учительница, прибывшая на Урал, Анна Воронкова, детей кормят едой, к которой они не привыкли, а потому вся пища идет в помойку или собакам.

Преподаватель из столицы прибыла в поселок по направлению от Института языкознания Российской академии наук, чтобы заниматься творческой работой по сохранению и развитию языка манси. Однако ей пришлось столкнуться далеко не с профессиональными трудностями.

"Я обратилась, по просьбе родителей, к директору: можно нам чуть больше белого хлеба вместо черного? - Директор: - Написано 30г, черного и 30гр белого - будет 30г. - А как же национальные особенности школьного меню? Мусульманам же не дают свинину. Дети манси тоже много чего просто не едят. - Ольге Николаевне все равно. Сегодня была проверка. Отвратный молочный суп с вермишелью. Детей прессанули так, что они съели все и сказали, что вкусно. А кто сказал, что нет - ему взрослые тети сказали, что он врет. Это 8 маленьких партизан, которые с 1 сентября защищают себя от невкусной, некачественной и непривычной пищи. Их мамы далеко, они работают в лесу и ждут октября, чтоб приехать. Я с ними на связи", - рассказывает Воронкова.

По ее словам, у детей болят животы. "Три дня наблюдения доказали, что дети просто не могут есть то, что им дают, а из-за невозможности свободно передвигаться, дети не могут сходить в магазин и в итоге остаются голодными", - считает педагог. Преподаватель опубликовала открытку-портрет, которую нарисовали ее ученики. На ней на мансийском написано "Я хочу есть".

Вчера комиссия из администрации Ивделя отчиталась перед губернатором Свердловской области, что все хорошо, хотя на меню, по словам учительницы, нет подписи директора и медсестры. Воронкова утверждает, что перед административной проверкой питания в интернате директор провела разборки в учреждении и "избавилась от лишних свидетелей".

Теперь преподавателю идут угрозы в "личку" от анонима.

"Это нормально? Скажите, на одной чаше весов отчеты ивдельских чиновников, что детям все нравится и мамы не жалуются. На другой - заявление мам губернатору с просьбой принять меры по корректировке меню и эта открытка. Мы просим 2 вещи: мансийскую еду (мясо и белый хлеб) и мансийскую маму-повара. Наташу Анямову или Лизу. Больше ничего!! П.Полуночное, школа #3. Где проживают 8 детей манси, больше никто!" - говорит Воронкова.

Вчера она также опубликовала новость о "маленькой победе". На просьбы о помощи от матерей манси, которые работают в лесу, откликнулся управляющий администрацией Северного управленческого округа Свердловской области Евгений Преин, который приехал обсудить сразу несколько моментов: корректировку меню под национальные потребности манси, способ найти сертифицированных поставщиков лосятины и оленины, а также увеличить количество белого хлеба для детей.

"Михель согласился на 2 куска по 30г как одолжение. Но мансийская мама сказала, что этого мало. Что дети будут стесняться просить больше хлеба. Дома хлеб просто лежит, а они сами режут. Почему-то было возмущение директора...не знаю, что в этом хлебе. Подняли вопрос о поваре-манси. Возможно, но придется бороться. И нужна корочка - это легко. Директор школы сказала, что питание манси лишь частично из госбюджета, поэтому... что на них выделяют деньги частные компании, типа того. Так тем более!! Директор сказала, что закупили тетради и ручки для детей, всем раздали, и дети(!) расписались! Смелая Лиза возразила: что покупали все сами. Лекарства тоже родители сами покупают, мыло, туалетную бумагу в школу... А вчера, когда администрация Ивделя приезжала - все вдруг появилось", - рассказала об итогах встречи преподаватель.

Несмотря на боевой дух, уже сегодня Воронкову увезли в полицию. Как оказалось, начальник управления образования администрации Ивдельского г.о. написала на нее заявление, в котором обвинила учителя в том, что она специально настраивает детей-манси против питания в столовой и воспитателей. Сейчас же, по словам Воронковой, в полиции хотят организовать допрос детей по питанию без присутствия матерей.

"Я прожила в школе №3 п.Полуночное неделю в ожидании оформления документов и занятий с детьми - помощь по учебе - языки, и творческая работа по сохранению и развитию мансийского языка. Я ела в той же столовой. Я три дня смотрела, как дети не едят столовскую пищу, и перестала есть ее сама. У меня есть деньги и свобода сходить в магазин, а у них не всегда. Особенно свобода. То, что детям манси готовят в столовой, я не знаю, для кого. Для чьих-то собак? Дети это не едят. Никто из воспитателей не владеет даже азами мансийского, а работают они только с манси - следят за их безопасностью и "помогают" делать уроки. Мы не просто так это все говорим. Есть заявление губернатору. Мы на связи. Нам нужна огласка. Что о проблеме знают за пределами Ивделя", - заключила Воронкова.