23 Сентября 2021
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Политика Москва
Центральная избирательная комиссия России. (2020) | Фото: пресс-служба ЦИК России

Памфилова назвала выборы в Москве "одной из лучших кампаний" из всех регионов

Центральная избирательная комиссия сегодня провела видеоконференцию со всеми регионами, где были выявлены нарушения.

Глава Мосгоризбиркома Юрий Ермолов заявил, что сильный корпус наблюдателей держал кампанию под контролем. "Если бы мы пытались что-то скрыть, у нас бы это не получилось. Но мы и не пытались. Нарушений, способных повлиять на результаты выборов, не было. Нет участков, где результаты признаны недействительными. Мы относим 14 случаев к грубым нарушениям, которые привели к аннулированию бюллетеней. Всего признано недействительными 461 бюллетен, это ничтожная цифра в масштабах Москвы", - рассказал Ермолов. Он добавил, что есть один случай освобождения от должности председателя избиркома из-за нарушений.

Глава ЦИК Элла Памфилова похвалила работу МГИК: "В Москве – одна из лучших кампаний. Спасибо огромное всем вам".

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Памфилова назвала выборы в Москве "одной из лучших кампаний" из всех регионов

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Теги: элла памфилова, юрий ермолов, выборы в госдуму



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