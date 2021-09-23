23 Сентября 2021
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Общество В России
связь, интернет, суверенный интернет, сервер, провайдер (2020) | Фото: admsr.ru

На обеспечение работы "суверенного Рунета" выделят 31 миллиард рублей

За три года российские власти могут направить на обеспечение работы "суверенного рунета" 31 млрд рублей.

В 2022 году на эти цели планируется потратить до 10,8 миллиардов рублей, в 2023-м — до 10,3 миллиардов, в 2024 году — до 9,5 миллиардов. Такое финансирование предусмотрено программой "Информационное общество", следует из материалов к проекту закона о федеральном бюджете до 2024 года.

Как отмечает РБК, сумма сопоставима с вложениями на подключение операторов к системам блокировки запрещенного контента.

Ранее издание сообщало, что на реализацию законопроекта о суверенном рунете выделят на 10 миллиардов больше, чем планировалось изначально.

Так, на исполнение закона предполагалось выделить 20 млрд рублей. Но в 2019 году в дополнительное финансирование федерального проекта "Информационная безопасность" национальной программы "Цифровая экономика" было включено около 30 млрд рублей на исполнение законопроекта о "суверенном рунете".

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На обеспечение работы "суверенного Рунета" выделят 31 миллиард рублей

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Теги: суверенный, рунет



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