Главе Ямала запретили иметь какое-либо гражданство, кроме российского

Депутаты заксобрания Ямала на первом после отпуска заседании изменили окружной устав, сообщили Накануне.RU в парламенте.

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Устав дополняется нормой об отсутствии у губернатора "подданства иностранного государства". Появляется уточняющая формулировка о статусе депутата.

Если ранее указывалось, что депутатом окружного парламента может быть избран любой гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом, достигший ко дню выборов 21 года, то сейчас дополнительно оговаривается запрет на избрание для россиян, имеющих гражданство (подданство) иностранного государства.