Памфилова похвалила свердловский избирком и наблюдателей

Глава Центризбиркома Элла Памфилова похвалила работу избирательной комиссии Свердловской области, а также общественных наблюдателей в регионе. "У вас [в регионе] прекрасный наблюдательный центр был", - заявила она.

Тем не менее, в регионе были и нарушения, из-за которых были аннулированы результаты голосования на одном из участков.

"В целом выборы прошли в штатном режиме. Участок 2213 18 сентября организовал участок в больнице Сосновый Бор – там восстанавливаются люди, перенесшие ковид. Поступали жалобы от кандидата: оказалось из 80 проголосовавших 52 человека не имели избирательного права в пределах этого одномандатного округа. Участковая комиссия не справилась с определением округов избирателей. Результаты были признаны недействительными", - пояснил глава свердловского избиркома Владимир Русинов.