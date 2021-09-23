"Изводили, мотали, изматывали": Памфилова высказалась о работе провокаторов в избиркомах

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова жестко высказалась о работе некоторых членов избирательных комиссий и наблюдателей во время выборов в Госдуму.

"Работу очень усложняли те члены избирательных комиссий, которые выполняли еще функцию наблюдателя. Пытались дезорганизовывать, изводили, мотали, изматывали людей, сознательно, чтобы человек вышел из себя, ошибся, схватить за руку... Этому подверглись все члены комиссии из всех партий. Всем досталось. Были добросовестные наблюдатели, но были и те, кто просто вламывались, то списки им дайте, то избирателей доводили", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Таким образом она прокомментировала ситуацию с длительным подсчетом голосов на некоторых участках. В Подмосковье на это поступали жалобы, и представитель избиркома Московской области объяснил: "Иногда избыточно наблюдатели требовали пересчета голосов по нескольку раз. Иногда это было связано со сложностями работы на участках. Это не попытка повлиять на результаты голосования, а просто сложная работа была".