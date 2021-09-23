В Прикамье из-за ухудшения эпидситуации могут ввести "пропуска" – QR-коды

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом власти Пермского края могут ввести " QR-пропуска" для посещения различных мест, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

"Растёт число зараженных коронавирусом среди детей, что было ожидаемо, так как начался учебный год, ребята пошли в школу, и количество контактов между ними увеличилось. Кроме того, по словам эпидемиологов, в крае уже наблюдается сезонный рост случаев ОРВИ. По данным регионального минздрава, за неделю число заболевших достигло 29 тыс. человек – это максимальный показатель за всю историю в крае. Также ожидается сезонный рост гриппа. Поэтому нам необходимо обсудить эффективные меры, которые помогут контролировать ситуацию, чтобы сохранить здоровье людей", – подчеркнул губернатор.

Чтобы избежать введения кардинальных мер, члены оперштаба также предложили обсудить компромиссный вариант – ввести для населения при посещении общественных мест обязательное условие в виде предъявления QR-кода сертификатов о вакцинации или о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних шести месяцев. Такое условие может быть введено для доступа к любым мероприятиям в зданиях и на открытом воздухе, в том числе при посещении спортивных соревнований, спектаклей, концертов, фитнес-клубов, заведений общепита и т.п.

В случае, если такая мера будет поддержана, это позволит даже ввести некоторые послабления. В частности, может быть разрешено проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий при условии, что организаторы смогут обеспечить необходимые меры безопасности. Аналогичные послабления можно будет распространить и на культурные мероприятия – снять ограничение по наполняемости зрительных залов, если организаторы будут допускать только тех посетителей, которые предъявят QR-коды сертификатов.

В завершение заседания оперштаба, глава Прикамья Дмитрий Махонин отметил, что данные меры могут быть эффективными для решения сразу нескольких вопросов. Во-первых, они позволят снизить число контактов лиц, зараженных коронавирусом, со здоровыми людьми. Во-вторых, это побудит учреждения сфер с низким процентом привитых сотрудников провести вакцинацию персонала (иначе они не смогут работать). В-третьих, это подтолкнет к решению пройти иммунизацию тех граждан, которые не имеют противопоказаний, но до сих пор не сделали прививки. В том числе, это может стать дополнительным стимулом для тех, кто хочет вести привычный образ жизни – посещать концерты, спектакли, спортивные и другие мероприятия. Внедрение кодов обсудят уже на ближайшем заседании оперативного штаба.