В Челябинске подростки получили условные сроки за ограбление курьера

В Челябинске двое 17-летних местных жителей осуждены за грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Ночью в апреле осужденные заказали набор суши стоимостью 1,8 тыс. рублей. Они вышли из квартиры во двор, где открыто похитили у курьера пакет с продуктами и скрылись с похищенным в квартире.

Подростки вину признали, раскаялись в содеянном и возместили ущерб. По решению суда они получили по 1 году условно с испытательным сроком в 1 год.