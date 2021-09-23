В Екатеринбурге будут судить строителей за смерть рабочего на стройплощадке "Северные кварталы"

Прораб ООО "Промышленная группа "Проминструмент" и машинист крана в обособленном подразделении в г. Екатеринбург ООО "Спецподрядстрой" предстанут перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при строительных работах, повлекшем смерть рабочего в начале сентября прошлого года.

Напомним, трагедия произошла в период с 18.00 до 20.25 на территории строительной площадки объекта "Северные кварталы. 2 очередь" в Орджоникидзевском административном районе Екатеринбурга. Машинист, управляя башенным краном, а также прораб, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей грубо нарушили правила безопасности. В результате произошло обрушение выносной площадки, установленной на шестом этаже строящегося дома, на которой находился работник. Смерть работника наступила на месте происшествия в результате падения с высоты.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено и направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция ч. 2 ст. 216 УК РФ предусматривает в качестве наиболее строгого наказания лишение свободы до 5 лет.