"Роскосмос" начал подготовку к высадке человека на Луну

"Роскосмос" начал подготовку к высадке человека на Луну. Госкорпорация объявила тендер на изучение проблемных вопросов, связанных с полетом. Речь идет о требованиях к ракетам, кораблям, скафандрам космонавтов и лунной базе.

В результате должны быть спроектированы требования к космической технике в целях организации миссий на планету.

Общая сумма контракта составляет 1,7 млрд рублей.

В документах на сайте "Роскосмоса" указано, что первые российские полеты на Луну будут проводиться на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого корабля. На втором этапе в полетах могут быть задействованы сверхтяжелые ракеты.

Пилотируемый полет к Луне с высадкой первого российского экипажа запланирован на 2030 год.

Ранее в РАН предложили использовать для полетов к Луне ракеты семейства "Ангара", а не сверхтяжелую ракету "Енисей". Предполагалось, что "Енисей" соберут к 2028 году. В декабре прошлого года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что проект ракеты пересмотрят: там используют новые технические решения. До 2032 года первые российские пилотируемые миссии на Луну будут проводить с помощью пусков ракет-носителей семейства "Ангара".