В Екатеринбурге отопление включили в 90% жилых домов

В Екатеринбурге завершился первый этап подключения к отоплению. Сегодня, 23 сентября, стартовал второй этап.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день отопление подается во все социальные объекты: детские сады, школы, больницы, интернаты, дома престарелых, детские дома и другие. По данным мэрии, жилой фонд подключен к отоплению на 90% - с опережением графика.

Заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко дал указание всем ответственным службам и организациям подключить жилые дома к теплоносителям до 30 сентября включительно.

Как добавили в мэрии, по всем вопросам, связанным с отоплением, горожане могут обратиться в свою управляющую компанию, либо в ТСЖ. Кроме этого, можно позвонить в Екатеринбургскую городскую единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 005 (со стационарного) или 222-30-05 (как со стационарного, так и с мобильного).