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Александр Габышев (2019) | Фото: Андрей Затирко (RFE/RL)

Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор шаману Габышеву

Верховный суд Якутии отклонил жалобу на решение городского суда Якутска о направлении на принудительное лечение шамана Александра Габышева.
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По словам защитника шамана Алексея Прянишникова, в ближайшее время Габышева могут направить в специальизированное медучреждение с интенсивным наблюдением. Суд не указал, куда именно, а всего в России восемь таких специальных заведений, передает "Якутия.Инфо".

"Сейчас разговаривали с представителем органов опеки и попечительства. Он предположил на основании опыта работы, что скорее всего его [Александра Габышева] направят в Санкт-Петербург. Как только получим апелляционное определение, будем подавать кассацию в девятый кассационный суд во Владивостоке", - говорит Прянишников.

До июля этого года, когда было вынесено решение якутского суда, Габышев находился в психиатрическом стационаре. В марте этого года экспертиза вновь признала невменяемым якутского шамана. До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По данным следствия, Габышев во время принудительной госпитализации 27 января ранил полицейского самодельным клинком.

Ранее шаман объявил новый поход на Москву. Первый был объявлен летом 2019 года. Шаман шел из Якутии в Москву, по его выражению, "изгонять дьявола из президента". После задержания спутников шамана в Улан-Удэ начались протесты, переросшие в массовые акции против итогов выборов. Габышева задержали 19 сентября 2019 года на трассе "Байкал" в республике Бурятия и доставили в Якутск. По прибытии он был направлен в республиканскую психиатрическую больницу, позже его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Против шамана было возбуждено уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, а экспертиза признала его невменяемым. В начале июня 2020 года он был снова задержан и принудительно госпитализирован в психиатрическую больницу.

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Верховный суд Якутии оставил без изменения приговор шаману Габышеву

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Теги: верховный суд якутии, александр габышев, шаман



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