Власти ЕС хотят обязать всех производителей смартфонов делать одинаковые зарядные устройства

Власти ЕС хотят ввести единый стандарт зарядных устройств для мобильных телефонов, предположительно это будет формат USB Type-С.

Если инициатива будет узаконена, все поставляемые в регион устройства должны будут иметь одинаковый порт для зарядки.

По данным РИА Новости, у каждого покупателя телефона в Евросоюзе есть не менее двух зарядных устройств, которые он использует регулярно. Около 40% сталкивались с проблемой, когда телефон нельзя зарядить из-за отсутствия подходящего устройства.

Инициатива возникла еще десять лет назад, уже тогда в Еврокомиссии говорили не только об удобстве для пользователей, но и о положительном влиянии на окружающую среду, отмечает Reuters.

Правда, за эти десять лет как раз произошли изменения с самыми популярными форматами зарядных устройств и портов к ним – мини-USB сменил Type-С. Об этом говорит и Apple, у которой формат зарядных устройств менялся чаще всех. В компании полагают, что такое требование будет сдерживать инновации.