Соратник экс-схиигумена Сергия останется под арестом

Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего помощника и сторонника экс-схиигумена Сергия (Николай Романов) Всеволода Могучева.

Напомним, Могучева задержали в начале сентября по подозрению в экстремизме. Силовики нашли его в Ишиме, где тот был с супругой по работе. После этого Всеволода доставили в Екатеринбург для проведения следственных действий.

В дальнейшем соратник Сергия был арестован до 20 октября. Своей вины Могучев не признал.

Его защита подала апелляцию на арест, которую сегодня рассмотрели в Свердловском областном суде. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе инстанции, постановление Ленинского районного суда оставлено без изменений. Всеволод Могучев продолжит находиться под стражей.

Напомним, ранее адвокаты отца Сергия заявляли, что Могучева "взяли в заложники" для давления на бывшего схиигумена.