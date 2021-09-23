В Минздрав поступили документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Центр имени Гамалеи направил документы в Минздрав РФ на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков "ГамКовидВак-М". Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Документы должны пройти экспертизу по установленной законом процедуре. После этого будет рассмотрена регистрация вакцины, передает ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что в случае принятия положительного решения о регистрации вакцины препарат будет применяться "исключительно на добровольной основе и только при наличии согласия родителей или иных законных представителей".

Напомним, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов высказался против массовой вакцинации детей и подростков от коронавируса. По его словам, дети в целом болеют принципиально легче.

Ранее заявлялось, что детей начнут вакцинировать после 20 сентября. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что обсуждение вакцинации подростков является преждевременным в условиях отсутствия полных клинических исследований.