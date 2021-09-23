В природном заказнике в Челябинской области задержали браконьеров

В Челябинской области задержали браконьеров с тушками косуль. Ущерб составил 800 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минэкологии.

Мужчины вели незаконную охоту на территории Анненского государственного природного биологического заказника в Карталинском районе. Они незаконно отстрели четыре косули.

Как рассказал замминистра экологии региона Виталий Безруков, при осмотре грузового отсека автомобиля охотников были обнаружены 2 головы самцов косули сибирской и четыре разделанные туши животных, а также несколько охотничьих патронов 16 калибра.

По данному факту проводится доследственная проверка. Мужчинам грозит уголовная статья с возмещением причиненного ущерба.