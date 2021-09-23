В Тюмени 13-летняя школьница разбилась насмерть, упав с 12-го этажа

23 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Падение школьницы с 12 этажа многоэтажки по адресу Широтная 114 к.2 в Тюмени (2021) | Фото: t.me/tyumentimes

В Тюмени 13-летняя школьница разбилась насмерть, упав с 12-го этажа

В Тюмени у многоэтажного дома по ул. Широтная, 114к2 обнаружено тело 13-летней школьницы. Предполагается, что девочка могла выпасть с 12 этажа, пишет "Tyumentimes".

Трагедия произошла вчера около 12.00. Как сообщают в местном депздраве, уже в 12.13 бригада "скорой помощи" прибыла на место происшествия. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Падение школьницы с 12 этажа многоэтажки по адресу Широтная 114 к.2 в Тюмени(2021)|Фото: t.me/tyumentimesПадение школьницы с 12 этажа многоэтажки по адресу Широтная 114 к.2 в Тюмени(2021)|Фото: t.me/tyumentimes

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что девочка должна была отправиться в школу. Однако куртка на теле ученицы была изорвана и даже разошлась по швам. Ботинки также были в больших царапинах, которых ранее не было. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело и на данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени 13-летняя школьница разбилась насмерть, упав с 12-го этажа

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ребенок, падение из окна, Тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети