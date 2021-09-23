В Тюмени 13-летняя школьница разбилась насмерть, упав с 12-го этажа

В Тюмени у многоэтажного дома по ул. Широтная, 114к2 обнаружено тело 13-летней школьницы. Предполагается, что девочка могла выпасть с 12 этажа, пишет "Tyumentimes".

Трагедия произошла вчера около 12.00. Как сообщают в местном депздраве, уже в 12.13 бригада "скорой помощи" прибыла на место происшествия. К сожалению, медикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

Очевидцы сообщают в социальных сетях, что девочка должна была отправиться в школу. Однако куртка на теле ученицы была изорвана и даже разошлась по швам. Ботинки также были в больших царапинах, которых ранее не было. Следственный комитет по Тюменской области возбудил уголовное дело и на данный момент выясняет все обстоятельства произошедшего.