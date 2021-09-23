23 Сентября 2021
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Наука и техника В России За рубежом
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Сбои выявили при передаче данных между МКС и новым модулем "Наука"

Первоначальные тесты выявили сбои при передаче данных между МКС и новым модулем "Наука", сообщили в Европейском космическом агентстве. Их причины выясняются.

Российский компьютер и внешняя панель управления работают нормально, пишет "Интерфакс".

В сообщении агентства отмечается, что еще есть время для устранения неполадок и тестирования манипулятора ERA перед установкой и испытаниями, запланированными на январь.

Напомним, во время отправки модуля "Наука" к МКС произошло несколько нештатных ситуаций. Сообщалось о потере телеметрии на некоторое время, также у модуля при стыковке с МКС включился двигатель, из-за чего станция совершила несколько маневров. Позже ситуация была исправлена обратными маневрами с помощью двигателей других модулей, но пришлось отложить старт американского корабля Starliner.

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Сбои выявили при передаче данных между МКС и новым модулем "Наука"

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Теги: мкс, модуль наука



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