23 Сентября 2021
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Общество Челябинская область
хоккейный клуб металлург-магнитогорск (2016) | Фото: Накануне.ru

Болельщики ХК "Металлург" смогут посещать домашние матчи только при наличии QR-кода

Домашние матчи ХК "Металлург" в Магнитогорске смогут посещать до 3 тысяч болельщиков, но только при наличии QR-кода для вакцинированных и переболевших коронавирусом, передает корреспондент Накануне.RU.

"Начиная с 25 сентября при посещении домашних матчей "Металлурга" по билетам вам необходимо будет иметь с собой QR-код вакцинации от COVID-19 или паспорт вакцинации, или справку из медицинского учреждения (переболевшие не позднее шести месяцев, привитые и т.д.), а также документ удостоверяющий личность (паспорт или водительское удостоверение)", - говорится в сообщении на сайте хоккейного клуба.

Напомним, 21 сентября в Челябинске было принято решение увеличить до 3 тысяч количество зрителей на домашних матчах ХК "Трактор". На игры смогут попасть только несовершеннолетние до 18 лет или жители, у которых есть QR-код, подтверждающий наличие прививки или факт перенесенного COVID-19 за последние полгода.

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Болельщики ХК "Металлург" смогут посещать домашние матчи только при наличии QR-кода

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Теги: Металлург, хоккейный клуб, коронавирус, вакцинация,



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