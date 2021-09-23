В профсоюзе таксистов назвали законопроект "О такси" "присягой на верность агрегаторам"

В Госдуму в ближайшее время будет внесен новый закон "О такси", который также окрестили "кодексом таксиста". Документ уже прошел экспертное обсуждение в Совете Федерации. Принять его могут уже в начале 2022 года.

По мнению участников рынка, с принятием документа можно ожидать роста стоимости поездок.

Так, законопроект вводит ответственность для агрегаторов, которые сейчас лишь оказывают информационные услуги. "Это ударит и по кошельку клиентов, и по кошельку водителей. Стоить ждать повышения цен, уменьшения доходов водителей, увеличение расходов пассажиров", - полагает председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров.

"Кодекс этот очень напоминает мне присягу на верность агрегаторам. Я думаю, это излишне", - цитирует Макарова радио "Говорит Москва".